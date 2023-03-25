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  4. Deri büstiyer giyen Rita Ora göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Deri büstiyer giyen Rita Ora göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

25.03.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Rita Ora cesur tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Rita Ora iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah deri büstiyeriyle dans eden Rita Ora takipçilerini adeta mest etti.

Deri büstiyer giyen Rita Ora göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, cesur tarzı ve iddialı seçimleri ile gündemden düşmüyor. Şarkıcı son olarak siyah deri büstiyer giyip dans ettiği videosunu ınstagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ünlü şarkıcının o paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri; 'Kıvrımların harika', 'Seni seviyorum Rita', 'Bomba gibi', 'Çok seksi' yorumlarında bulundular.

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Seksi şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi var.

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Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

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Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı.

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32 yaşındaki Rita Ora geçen yıl resmi olarak 47 yaşındaki film yapımcısıyla evlendiğini açıklamıştı.

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