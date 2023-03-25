Deri büstiyer giyen Rita Ora göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, cesur tarzı ve iddialı seçimleri ile gündemden düşmüyor. Şarkıcı son olarak siyah deri büstiyer giyip dans ettiği videosunu ınstagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ünlü şarkıcının o paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri; 'Kıvrımların harika', 'Seni seviyorum Rita', 'Bomba gibi', 'Çok seksi' yorumlarında bulundular.

Seksi şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi var.

Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı.

32 yaşındaki Rita Ora geçen yıl resmi olarak 47 yaşındaki film yapımcısıyla evlendiğini açıklamıştı.





