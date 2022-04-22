Derin göğüs dekoltesi olay olmuştu! Serel Yereli bu defa güzelliğiyle büyüledi

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Serel yereli sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü eğitimi alan Serel Yereli tarzı ve giyimiyle ilgi çekiyor.

SEREL YERELİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

27 yaşındaki Serel Yereli'nin oyunculuk alanında tecrübeleri bulunuyor.

Son zamanlarda sosyal medyaya ağırlık veren genç fenomen, cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Bu defa güzelliğiyle ilgi çeken fenomene, "Çok tatlısın bebeğim", "Sarı şeker", "Güzeller güzeli" gibi yorumlar geldi.

Serel Yereli geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşmış ve o pozlara, "Şaka mısınız bayan ya", "Bu ne güzellik", "Soyun da rahatlasın şu millet" gibi yorumlar gelmişti.





