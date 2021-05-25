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Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı özel koleksiyona ilgi

25.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı özel koleksiyona ilgi

İSTANBUL (AA) - Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı DM X Boyner koleksiyonu, kadınlara sade ancak bir o kadar da göz alıcı bir stil vadediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Derin Mermerci'nin Boyner'e özel sonbahar-kış 2020 sezonu için hazırladığı DM X Boyner koleksiyonu, yeni sezonda öne çıkmaya hazırlanıyor.

DM X Boyner koleksiyonunda keten pantolon, yelekler, şık ve rahat denim pantolon ve ceketler, kelebeklerle bezeli gömlek ve tişörtler, elbiseler ve koleksiyonu tamamlayan desenli fularlar büyük beğeni topluyor. DM X Boyner koleksiyonunda sezonun en sevilen desenlerinden batik de yer buluyor.

Bej, hardal, beyaz gibi renklerin yanı sıra pembe ve turuncunun hakim olduğu koleksiyon 40 parçadan oluşuyor. İlkbahar-yaz gardırobunun havasını değiştirecek koleksiyon, hem rahatlık hem de stil sahibi bir görünüm yaratıyor.

Sadece Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de satışa sunulan yeni DM X Boyner koleksiyonu, sade ancak şık bir görünümle dikkati çekmek isteyenleri bekliyor.

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