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Derince’de 2 bin 329 öğrenci havuzla buluşuyor

10.05.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derince Belediyesi’nin başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde 2 bin 329 ilkokul öğrencisi havuzla buluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje çerçevesinde geçen yıl 2 bin 538 ilkokul öğrencisi ilk kulaçlarını atmıştı. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin belediye tarafından karşılandığı ve Işıl Bozca Spor Merkezi ile Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman antrenörleri eşliğinde yapılan eğitimlere bu yıl ise 2 bin 329 öğrenci katılım sağladı.

İlçe Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Yüksel Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda devam eden eğitimleri takip etti. Kaymakam Dallı ve Başkan Aygün yüzme eğitimleri öncesinde Çenesuyu İlkokulu, Fatih İlkokulu, İshakçılar İlkokulu, Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu ile Şükrü Aracı İlkokulu öğrencileri ve velileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

21 branşta yaklaşık 15 bin sporcuya hizmet verdiklerini belirten Başkan Aygün, "Belediye olarak 21 branşta yaklaşın 15 bin sporcuyu kapsayan bir organizasyona imza attık. Gençlerimize hizmet etmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu mutluluğumuz yaptığımız ve yapacağımız projelerle artarak devam ediyor. Daha önce Gençlik ve Spor Merkezlerimizi hizmete sunduk. Ayrıca tüm mahallelerimizi kapsayan çalışmamız çerçevesinde ilçemizin 17 ayrı noktasına spor alanları inşa ettik. Hepsi siz yavrularımızın hizmetinde" dedi.

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