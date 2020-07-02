Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ayakkabı imalatçısı ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Tahsin Kiriş, deriyi işleyerek ürettiği otantik eşyalarla birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Durak Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra tamamı el ürünü deriden çantalar, okçuluk ve atçılık malzemeleri ile otantik eşyalar imal eden 55 yaşındaki el sanatları ustası, dedelerinden ve babasından kalan mesleğini geliştirerek sürdürüyor.

Tahsin Kiriş, AA muhabirine, meslekte 35 yılı geride bıraktığını söyledi.

Hazır ayakkabı sektörü yaygınlaşınca ayakkabı imalatını bırakıp arayışa girdiğini belirten Kiriş, "Bir süre sonra deriden, tamamı el işi çantalar ve otantik eşyalar imal etmeye başladım. İlk önce hobi olarak yaptığım işler çok beğenilince o yönde kendimi daha da geliştirmeye çalıştım." dedi.

Kiriş, yaptığı ürünlerin tasarımlarının tamamının kendisine ait olduğunu dile getirdi.

- "Ayakkabı üretimindeki kalıp tekniğini çanta imalatına uyarladım"

Deri çantalarda zamanla meydana gelen deformasyon ve çok kopan saplara çözüm getirecek bir teknik uyguladığını anlatan Kiriş, şöyle devam etti: