Derme Deresi’nde ıslah çalışmaları başladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyon projeleri arasında yer alan Derme Deresi Islah Projesi’nde çalışmalar başladı. Güder, “Proje ile biz o bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz, bütün amacımız budur” dedi.

Daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyon projelerinden bir tanesi olan Derme Deresi Islah Projesi’nde çalışmalar başladı. Etaplar halinde yapılacak olan Islah çalışmaları ile Derme Deresi gün yüzüne çıkarılarak, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmekte. Battalgazi’nin geleceğine damga vuracak projenin ıslah ve peyzaj çalışmaları aynı anda yürütülecek.

Muhtarlardan Güder’e teşekkür

Derme Deresi’nde başlayan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Şehirfevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, “Başkanımız Osman Güder’in gayretleri ile Derme Deresi Islah çalışması başladı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Buradaki çalışmalar bittiği zaman bölgemiz bir cazibe merkezi haline gelecek ve daha da değer kazanacaktır. Osman Güder Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Derme Deresi projesinin tamamlandıktan sonra Malatya ve Battalgazi’ye gurur kaynağı olacağını ifade eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ise, "Uzun süredir bu yapılacak çalışmayı bekliyorduk. 31 Mart seçimlerinde Osman Güder Başkanımızın aday olmasıyla Derme Deresinin ıslahı ile ilgili söz almıştık kendisinden. Başkanımızda göreve geldiği ilk günden itibaren bu zamanda kadar üstün gayretler ve çabalarını ortaya koyarak ilgili yerlerle bire bir görüşmeler yaptı ve çalışmalar başladı. Battalgazi Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandıktan sonra Taştepe mahallemiz, Şehitfevzi mahallemiz ile Selçuklu mahallemiz değer kazanacaktır. Malatya’mız ve Battalgazi’ye gurur kaynağı olacaktır bu çalışmalar” ifadelerini kullandı.