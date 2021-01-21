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Derme deresinin ıslahı bu yıl tamamlanacak

21.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’nin çehresinin değiştirecek olan vizyon projelerin başında yer alan Derme Deresi Islah Projesi’nin büyük bir kısmını 2021 yılı içerisinde tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte türkülere konu olmuş Derme Deresi’nin Islah Projesi 2.etap çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’nin çehresinin değiştirecek olan vizyon projelerin başında yer alan Derme Deresi Islah Projesi’nin büyük bir kısmını 2021 yılı içerisinde tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte türkülere konu olmuş Derme Deresi’nin Islah Projesi 2.etap çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. 1 ve 2.etap çalışmalarının birleştirilmesiyle birlikte ilçenin çehresini değiştirecek olan projenin büyük bir kısmını tamamlayarak 2021 yılında hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Güder, projeyi çok önemsediklerini ve Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarını belirtti.

Karataş: “Güzel bir proje Battalgazi’de hayata geçiyor”
2021 yılı içinde Battalgazi Belediyesi ile birlikte yapılması gereken yatırımları hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Battalgazi il sınırları içerisinde yapılacak olan yatırımları değerlendirmek üzere Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile bir araya geldik, istişarede bulunduk. Güzel bir proje Battalgazi’de hayata geçiyor. Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından yapılan Derme Deresi Islah Projesi’nde MASKİ olarak bizimde yapmamız gereken bazı çalışmalar var. 2021 yılı sezonunun içerisinde Battalgazi Belediyemiz ile birlikte yapılması gereken yatırımları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Daha sonra Battalgazi Belediye’mizin yapacağı rekreasyon alanı ile alakalı çalışmalarının da önünü açmış olacağız. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız çalışmalar Battalgazi’mize ve bölgeye şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Güder: “Battalgazi’mizin her geçen gün gelişiyor”
Derme Deresi Projesi’nin Battalgazi’nin gelişiminde önemli rol oynayacağının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi: “Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte özellikle alt yapı ile ilgili yapılacak olan çalışmalar noktasında bölgemizi gezerek, istişarelerde bulunuyoruz. Özellikle Derme Deresi’nin ıslahını yaparken MASKİ Genel Müdürümüz ve mühendis arkadaşlarımızla burada ki çalışma sürecini değerlendirdik. Özellikle Derme Deresi’nin ıslahı ve alt yapısı yapıldı. Üst yapısının da proje çalışmasını arkadaşlarımız son aşamaya getirdiler. Proje çalışması bitince Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Prestij projemizin büyük bir kısmını 2021 yılında tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri tek tek kaldırıyoruz. İlçemiz her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, bölgemizde yaklaşık 50 yıllık olan yer altı borularının kısa sürede değişimini gerçekleştirdi. İnşallah Battalgazi’miz alt ve üst yapısı ile bölgede yaşayan insanımızın yaşamanı kolaylaştırmak adına elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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