Derme deresinin ıslahı bu yıl tamamlanacak

Güder: “Battalgazi’mizin her geçen gün gelişiyor”

Derme Deresi Projesi’nin Battalgazi’nin gelişiminde önemli rol oynayacağının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi: “Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte özellikle alt yapı ile ilgili yapılacak olan çalışmalar noktasında bölgemizi gezerek, istişarelerde bulunuyoruz. Özellikle Derme Deresi’nin ıslahını yaparken MASKİ Genel Müdürümüz ve mühendis arkadaşlarımızla burada ki çalışma sürecini değerlendirdik. Özellikle Derme Deresi’nin ıslahı ve alt yapısı yapıldı. Üst yapısının da proje çalışmasını arkadaşlarımız son aşamaya getirdiler. Proje çalışması bitince Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Prestij projemizin büyük bir kısmını 2021 yılında tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri tek tek kaldırıyoruz. İlçemiz her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, bölgemizde yaklaşık 50 yıllık olan yer altı borularının kısa sürede değişimini gerçekleştirdi. İnşallah Battalgazi’miz alt ve üst yapısı ile bölgede yaşayan insanımızın yaşamanı kolaylaştırmak adına elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.