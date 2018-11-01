Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi. 2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu.

Warriors'tan art arda 6. galibiyet

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Takım olarak 39 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Durant 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Draymond Green de 16 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Pelicans cephesinde Jrue Holiday 28 sayı, 9 asist, Nikola Mirotic 26 sayı, 12 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve E'Twaun Moore 21 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 120-119 (uzatmada)

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-108 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-125

New York Knicks-Indiana Pacers: 101-107

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 131-121

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-113

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 90-120

