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Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

NBA HABERLERİ  | 01.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

NBA'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden kariyeri düşüşe geçen Derrick Rose, takımı Minnesota Timberwolves'un Utah Jazz'ı yendiği maçta, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi. 2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu.

Warriors'tan art arda 6. galibiyet

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Takım olarak 39 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Durant 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Draymond Green de 16 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Pelicans cephesinde Jrue Holiday 28 sayı, 9 asist, Nikola Mirotic 26 sayı, 12 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve E'Twaun Moore 21 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 120-119 (uzatmada)

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-108 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-125

New York Knicks-Indiana Pacers: 101-107

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 131-121

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-113

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 90-120

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Anahtar Kelimeler:
derrick rose Minnesota Timberwolves utah jazz NBA

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