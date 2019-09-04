SPOR

Derrick Williams: Buraya gelmemde Obradovic'in güveni etkili

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2019 19:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun yeni oyuncularından Derrick Williams, sarı-lacivertli kulübe gelişinde başantrenör Zeljko Obradovic'in güveninin etkili olduğunu söyledi.

Derrick Williams: Buraya gelmemde Obradovic'in güveni etkili

FB TV'ye konuşan Williams, tecrübeli antrenörle yaptığı telefon görüşmesinin ardından İstanbul'a gelme kararı aldığını ifade etti.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk elde etmek istediğini kaydeden Williams şunları söyledi:

"Aslında buraya gelmemin bir sebebi var. Geçen sene Bayern Münih ile Avrupa'da şampiyonluk yaşadıktan sonra bir adım daha ileri gidip, Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayabileceğim bir takıma gelmek istedim. Burası bir oyuncu için gelinebilecek en iyi takım. Henüz maç oynamadık ama antrenmanlarımız bile büyük mücadele içinde geçiyor. New York'ta arkadaşlarımla özel idman yapıyordum. Menajerim üst üst birkaç kez arayınca bir durum olduğunu anladım. Aradığımda Fenerbahçe Beko'nun teklifinden bahsetti. En büyük etki Obradovic'in beni araması oldu. Bana güvendiğini aktarması beni etkiledi. Karar vermemdeki son nokta Obradovic ile konuşmamdı. Obradovic detaylara inanılmaz önem veriyor. 5 yıl üst üste bir takım değişen oyunculara rağmen Dörtlü Final'e kalıyorsa; en iyisi ile çalışıyoruz, diyebiliriz."

'ÇOK SERT VE AGRESİF BİR TAKIM GÖRECEKSİNİZ'

Taraftarların sevgisinden etkilendiğini ifade eden ABD'li basketbolcu, "İstanbul'a geldiğimden beri taraftarın artarak sevgisini hissediyorum. Basketbolda hedef her zaman en iyi takımı yenmektir. Fenerbahçe Beko bir numaraydı ve Bayern Münih gibi küçük bir kulüp için kazanmak ümidimiz yokken bile Fenerbahçe karşısında kazanmak inanılmaz bir şey oldu. Buraya geliş sebeplerimden biri buydu. İç sahada bizim taraftarlarımızdan çok Fenerbahçe taraftarı vardı. Çok sert ve agresif bir takım göreceksiniz. Taraftarlarla kulüp birleşince sanki Fenerbahçe dünyaya karşı oluyor. Çünkü herkes sizi yenmek istiyor. Bende de asıl olan enerji, efor ve düzgün oynamak." şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE KAZANMAYA ÇOK YAKINDI'

2019 FIBA Dünya Kupası'nda dün oynanan ABD-Türkiye maçı ile ilgili konuşan Williams şunları kaydetti:

"Maçı izlemeyi çok istedim ama fırsatım olmadı. Zaten dün antrenman sonrasında herkes soyunma odasında bunu konuşuyordu. İki takım ve ülke içinde inanılmaz bir şeydi. Türkiye basketbol konusunda gelişen ve büyüyen bir takım. NBA'de birçok oyuncusu var. ABD'de de uzun süredir dünyanın en iyi takımı. Diğer ülkelerin aradaki farkı kapatması ve kazanmaya yaklaşması bile bence çok güzel. Türkiye kazanmaya çok yakındı ama bu da tecrübe oldu. (AA)


Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Fenerbahçe Beko'dan flaş transferFenerbahçe Beko'dan flaş transfer
Fenerbahçe Beko'da transferFenerbahçe Beko'da transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko derrick williams

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Frey’e İngiltere'den sürpriz talip

Frey’e İngiltere'den sürpriz talip

Kolarov transferi bitti! İşte maliyeti...

Kolarov transferi bitti! İşte maliyeti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi

Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi

Fenerbahçe yönetiminden Ergenekon Davası hakkında açıklama

Fenerbahçe'den Ergenekon Davası açıklaması

Fenerbahçe: Şike, delil, örgüt yok, kumpas var

Fenerbahçe: Şike, delil, örgüt yok, kumpas var

Aleksandar Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Nabil Dirar

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

Max Kruse, Acun Ilıcalı'ya ayak tenisinde rakip oldu

Max Kruse, Acun Ilıcalı'ya rakip oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.