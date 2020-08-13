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Derya Baykal ve Müjgan Ferhan Şensoy Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2020 21:16 | Son Güncelleme

Star TV'de izleyiciyle buluşmaya hazılanan, Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi Menajerimi Ara’ya usta oyuncu Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy birlikte konuk oluyor. Menajerimi Ara'nın 1. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Peki Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları kimler? Menajerimi Ara ne zaman başlıyor?

Derya Baykal ve Müjgan Ferhan Şensoy Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Ay Yapım’ın imzalı, Star TV’de ekranlara gelecek şimdiden büyük merakla beklenen dizi Menajerimi Ara için geri sayım devam ediyor.

Oyuncular ve menajerlerinin dünyasının iç yüzünü keyifli bir dille anlatan dizinin bir başka heyecan yaratacak tarafı da her bölüm ünlü bir ismin kendi kimliğiyle konuk olarak yer alması olacak. İlk bölümünde Tuba Büyüküstün’ü göreceğimiz dizinin ilerleyen bölümlerinde Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy da anne kız olarak diziye konuk olacaklar.

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ANNE KIZ OLARAK ROL ALACAKLAR

Daha önce bir tiyatro oyununda birlikte sahne alan Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy ilk kez ‘Menajerimi Ara’ dizisinde kendi kimlikleriyle anne kız olarak rol alacaklar. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alacak ikilinin eğlenceli sahneleri çok konuşulacak.

MENAJERİMİ ARA 1. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun ana kadrosunda rol aldığı dizi Eylül'de Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide, seyirciyi bir çok sürpriz bekliyor.

Menajerimi Ara

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.
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