Kapat
Derya Uluğ'dan Fenerbahçe kalecisi Ederson'a sert tepki

Koyu Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Derya Uluğ, 2-2 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası kaleci Ederson'u hedef aldı. Uluğ, "Tarık Çetin, Ederson'dan iyi" dedi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı. Maç fazlasıyla liderliğe yükselme fırsatını elinin tersiyle iten sarı-lacivertlilerde, faturanın kesildiği isimlerin başında Brezilyalı file bekçisi Ederson geldi.

DERYA ULUĞ'DAN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli renklere olan tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, kaçan galibiyetin ardından sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. Oynanan futbola ve özellikle kaleci Ederson'ın performansına büyük tepki gösteren Uluğ, spor gündeminde çok konuşulacak ifadelere imza attı.

"TARIK ÇETİN, EDERSON'DAN DAHA İYİ!"

Takımın sahadaki ruhsuz görüntüsünü ve Ederson'ın kalesini boş bırakarak yediği gollerdeki hatasını sert bir dille eleştiren başarılı şarkıcı, Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Tarık Çetin'in Brezilyalı eldivenden daha güvenilir olduğunu savundu.

Uluğ, taraftarın hislerine tercüman olan paylaşımında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Liderlik, hatta şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Fenerbahçe formasının hakkının verildiği, heyecanı, isteği, hırsı gösteren bir futbol göremiyoruz. Atman lazım atanın yok. Oyun kurman lazım oyun kurucun yok. Rakip hırslı, rakip istekli. Artık tutman lazım, tutanın da müthiş bir özgüvenle kalesini boş bırakıyor. Finalde; liderlik de yok bu gidişle şampiyonluk da. Yine yok kere yok... Sezon başından beri de şahsi fikrim Tarık > Ederson!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım ile Ali Koç savaşı devam ediyor! Yan yana oturmayı reddettiAziz Yıldırım ile Ali Koç savaşı devam ediyor! Yan yana oturmayı reddetti
Fenerbahçe'den tarihe geçecek itiraf! "Artık Galatasaray favori"Fenerbahçe'den tarihe geçecek itiraf! "Artık Galatasaray favori"
En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

