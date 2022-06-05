Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi

Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu.

Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla tüm illerde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ankara AKM Millet Bahçesi'ndeki kutlamaların ikinci gününde çocukların çevre bilincini eğlenerek kazanması için çevre ve çocuk şenlikleri organize edildi.

"Seksenler" dizisi oyuncuları izleyicileriyle bir araya geldi.

Eypio ve Derya Uluğ da konser verdi.

Başkentlilerin ilgi gösterdiği ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "ortakevimiz.com" adresinden erişilebiliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz