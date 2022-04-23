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  4. Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

23.04.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisi ile oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Ebru Şahin, şimdilerde Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veriyor. Sosyal medyada 4 milyon takipçisi olan Ebru Şahin, son pozuyla bakın kime benzetildi.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Hem oyunculuk hayatı hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Ebru Şahin, basketbol oyuncusu Cedi Osman ile mutlu ilişkisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü, Instagram hesabından kutlamıştı. Ebru Şahin dekolteli pozunu paylaştı.

EBRU ŞAHİN GÖBEK DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

İş ve özel hayatında yüzü gülen Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı göbek dekolteli pozuyla ünlü oyuncu Fahriye Evcen'e benzetildi.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü, onun bir pozunu paylaşarak şu ifadelerle kutlamıştı: "İyi ki güldün, yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum"

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Cedi Osman ise sevgilisinin hikayesine, "İyi ki hayatımdasın seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

İkili sosyal medyadan bol bol aşk kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

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Ebru Şahin Instagram
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