Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi

Hem oyunculuk hayatı hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Ebru Şahin, basketbol oyuncusu Cedi Osman ile mutlu ilişkisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü, Instagram hesabından kutlamıştı. Ebru Şahin dekolteli pozunu paylaştı.

EBRU ŞAHİN GÖBEK DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

İş ve özel hayatında yüzü gülen Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı göbek dekolteli pozuyla ünlü oyuncu Fahriye Evcen'e benzetildi.

Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü, onun bir pozunu paylaşarak şu ifadelerle kutlamıştı: "İyi ki güldün, yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum"

Cedi Osman ise sevgilisinin hikayesine, "İyi ki hayatımdasın seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

İkili sosyal medyadan bol bol aşk kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.





