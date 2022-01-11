Destan neden yok? Destan yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh, senaristliğini Nehir Erdem'in üstlendiği Destan dizisi, ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin 11 Ocak Salı günü yayın akışında bulunmaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Destan neden yok? İşte yanıtı...

DESTAN NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayan dizi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle çekimlerinde aksama yaşanan Destan, bu akşam tekrar bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 18 Ocak Salı akşamı, yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

11 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

22:20 Otel Artemis (Yabancı Sinema)

00:10 Otel Artemis (Yabancı Sinema)

01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:05 Bir Zamanlar Çulurova

