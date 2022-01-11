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Destan neden yok? Destan yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

11.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam not aldı. Dizinin 11 Ocak Salı günü yayın akışında yer almaması, ''Destan neden yok?'' ve ''Destan yeni bölüm ne zaman?'' sorularını gündeme getirdi.

Destan neden yok? Destan yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh, senaristliğini Nehir Erdem'in üstlendiği Destan dizisi, ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin 11 Ocak Salı günü yayın akışında bulunmaması, izleyiciyi endişelendirdi. Peki Destan neden yok? İşte yanıtı...

DESTAN NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayan dizi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle çekimlerinde aksama yaşanan Destan, bu akşam tekrar bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 18 Ocak Salı akşamı, yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Destan neden yok? Destan yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

11 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22:20 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
00:10 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:05 Bir Zamanlar Çulurova

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Edip Tepeli Destan dizisi
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