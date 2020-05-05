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Detoks Uzmanı Dilşat Erdil koronasavar besinleri açıkladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Detoks Uzmanı Dilşat Erdil, bağışıklık sistemini güçlendirip salgın hastalıklara karşı savaş açmanın en önemli yolunun besinlerden geçtiğini söyledi.

Detoks Uzmanı Dilşat Erdil koronasavar besinleri açıkladı

Detoks Uzmanı Dilşat Erdil yaptığı açıklamada, besinlerin günlük hayatımızda daha çok dikkat etmemiz gereken en önemli olgular olduğunu ifade etti.

Dilşat Erdil, "Öğünleri atlamamak ilk olarak yapılacak en doğru iştir. Onun dışında havuç ve kış kabağı gibi sebzeler bu dönemde çok önem taşıyorlar. Bu noktada yeşil yapraklı sebzeler lif ve fosfor açısından zengindir. Bunlar bağırsak hareketlerini arttırıcı sebzeler olduğu için günlük beslenmede mutlaka yer alması gerekiyor. Yine C vitamini açısından zengin meyveleri günlük beslenmemizde yer alması doğru olacaktır. Günlük olarak 5 porsiyon sebze ve meyveyi tüketmemiz gerekiyor. Bunlara ek olarak zencefil, soğan, sarımsak, zerdeçal gibi doğal antibiyotiklerimiz var ve günlük olarak tüketmemiz faydalı olacaktır" dedi.

Her mevsimde kendi mevsiminin sebze ve meyvesini tüketmeyi önerdiklerini belirten Dilşat Erdil, "Örneğin havuç, mor lahana ve turpu bir araya getirerek oluşturacağımız bir salatayı ana öğünlerimizde tüketebiliriz. Ara öğünlerimizde ise portakal, greyfurt, limon ve kivi gibi meyveleri tüketmemiz faydalıdır" diye konuştu.

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