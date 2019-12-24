SPOR

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers maç sonucu: 109-125 (Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı)

NBA HABERLERİ  | 24.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 21 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Detroit Pistons'ı 125-109 yendi.

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers maç sonucu: 109-125 (Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı)

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 16 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers'ta oyuna sonradan girerek 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz 21 sayı, 4 ribaunt ve 3 top çalmayla kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Tobias Harris 35 sayı ve 7 ribaunt, Joel Embiid 20 sayı ve 8 ribauntla galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 17 asist, 16 sayı ve 13 ribauntla "triple-double" yaptı.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Pistons'ın en skorer oyuncusu, 27 sayı üreten Andre Drummond oldu.

CEDİ OSMAN'DAN 18 SAYI

Cleveland Cavaliers, üst üste 3. galibiyetini, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-118 mağlup ederek aldı. Sezonun 9. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Darius Garland 21 sayı, Kevin Love 20 sayı ve 8 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman ise 18 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Üst üste 8. mağlubiyetini alan Hawks'ta Trae Young 30 sayı ve 11 asist, John Collins 27 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, De'Andre Hunter 23, Kevin Huerter 19 sayıyla oynadı.

SPURS'TEN FARKLI GALİBİYET

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, San Antonio Spurs, konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 30 sayı farkla 145-115 mağlup etti. Sezonun 12. galibiyetine ulaşan Spurs'te LaMarcus Aldridge 40 sayı ve 9 ribaunt, DeMar DeRozan da 26 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 20. kez mağlup olan Grizzlies'ta Jaren Jackson 22, Ja Morant 19 sayı, Jonas Valanciunas ise 18 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Chicago Bulls: 103-95
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 109-125
Indiana Pacer-Toronto Raptors: 120-115
New York Knicks-Washington Wizards: 115-121
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 121-118
Miami Heat-Utah Jazz: 107-104
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 115-145
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 111-113
Sacramento Kings-Houston Rockets: 104-113
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 94-102
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 113-104

(AA)

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyorAntalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor
Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz varOkan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi detroit pistons furkan korkmaz philadelphia 76'ers

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia!

Cüneyt Çakır'la ilgili bomba iddia!

Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!

Galatasaray yeni Drogba'sını Fransa'da buldu!

Galatasaray yeni Drogba'sını Fransa'da buldu!

Jürgen Klopp'tan Türkspor mesajı!

Jürgen Klopp'tan Türkspor mesajı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cedi Osman'ın 18 attı, Cavaliers kazandı

Cedi Osman'ın 18 attı, Cavaliers kazandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cavaliers kazandı, Cedi 15 sayı attı

Cavaliers kazandı, Cedi 15 sayı attı

Anthony Davis maça damga vurdu

Anthony Davis maça damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers maç sonucu: 109-125 (Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı)

Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 110-107

Raptors'tan tarihi geri dönüş

Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor

Orlando Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor

Ersan İlyasova: Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim

Ersan İlyasova'dan Fenerbahçe itirafı

NBA'de Rockets, Suns'ı Harden'ın 47 sayısıyla yıktı

James Harden'dan Phoenix Suns'a 47 sayı

NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.