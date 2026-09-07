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Dev derbide 'Bosna Kasabı' skandalı! Kızılyıldız cephesinden Ratko Mladiç için saygı duruşu

Sırbistan'da Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan 180. Ebedi Derbi'ye, 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladiç için yapılan skandal anma damga vurdu. UEFA'nın günler önce aynı sebeple ceza kestiği Kızılyıldız'da, tribünlerin hazırladığı dev koreografinin yanı sıra maç öncesi futbolcuların katılımıyla saygı duruşunda bulunulması büyük tepki çekti.

Dev derbide 'Bosna Kasabı' skandalı! Kızılyıldız cephesinden Ratko Mladiç için saygı duruşu
Emre Şen

Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan tarihi derbide Kızılyıldız ile Partizan, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele, sahadaki futboldan çok tribünlerde ve müsabaka öncesinde yaşanan utanç verici görüntülerle gündeme oturdu.

TRİBÜNLERDE KOREOGRAFİ, SAHADA SAYGI DURUŞU

27 Ağustos 2026'da cezaevinde hayatını kaybeden ve Srebrenitsa soykırımının baş sorumlularından olan eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç için Kızılyıldız tribünlerinde dev bir koreografi sergilendi. Yaklaşık 30 bin taraftarın takip ettiği müsabakada skandalın boyutu başlama düdüğünden önce daha da büyüdü. İki takım futbolcuları sahada yerlerini aldıktan sonra, stadyum spikerinin anonsuyla Mladiç için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu esnasında tribünlerden ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış savaş suçlusu lehine tezahüratlar yükseldi.

GÖZLER YENİDEN UEFA'NIN VERECEĞİ KARARDA

Yaşanan bu olay, UEFA'nın Kızılyıldız'a verdiği son cezanın hemen ardından gerçekleşti. 27 Ağustos'taki Viktoria Plzen Avrupa Ligi maçında da Mladiç lehine pankart açılıp askeri selam verilmesi sebebiyle UEFA, Sırp temsilcisine 90 bin Euro para cezası ve deplasman yasağı uygulamıştı. Kulübün resmi iletişim kanallarından da övücü paylaşımlar yapılması tartışmaları körüklerken; yönetimin, teknik heyetin ve futbolcuların bizzat dahil olduğu bu yeni saygı duruşu skandalının ardından UEFA'nın nasıl bir ek yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu.

DERBİDE GÜLEN TARAF KIZILYILDIZ

Avrupa futbolunu sarsan bu görüntülerin gölgesinde oynanan 180. Ebedi Derbi'de ev sahibi Kızılyıldız sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Partizan'ın yediği şok golle geriye düşen kırmızı-beyazlılar, maçın devamında bulduğu gollerle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti. Öte yandan, 84 yaşında ölen "Bosna Kasabı" lakaplı Mladiç'in cenazesinin bugün Belgrad'daki Topcider Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor.

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