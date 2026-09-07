Cristiano Ronaldo'dan ilginç hareket! Milyonlarca kez izlendi, maçın bile önüne geçti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Al-İttihad, sahasında ağırladığı Al Nassr'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekibin sahadan galibiyetle ayrıldığı maça, skorun yanı sıra dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalarda ender görülen eğlenceli hareketi damgasını vurdu.

TAKTİK KAĞIDINI GİZLİCE İNCELEDİ

Karşılaşmanın oynandığı esnada Al-İttihad Teknik Direktörü Jens Wissing, saha içindeki organizasyonu değiştirmek adına takım kaptanı Danilo Pereira'ya taktiksel talimatların yer aldığı bir kağıt gönderdi. Bu durumu fark eden Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Pereira'nın hemen arkasına yanaşarak rakibine belli etmeden elindeki kağıdı okumaya çalıştı.

YAKALANINCA GÜLÜŞTÜLER

Ronaldo'nun arkasından dikkatlice kağıda baktığını kısa süre içerisinde fark eden Danilo Pereira, durumu tebessümle karşıladı. İki yıldız futbolcunun yeşil saha üzerindeki bu samimi ve eğlenceli anları yayıncı kuruluşun kameralarına saniye saniye yansırken, yaşanan diyalog sosyal medyada da futbolseverlerin en çok konuştuğu olaylar arasına girdi. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video kısa sürede viral oldu.