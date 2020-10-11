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Dev horoz heykeli Azerbaycan’ın renklerine büründü

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Seyir Tepesi Kent Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykeli Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan’ın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Pamukkale Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Seyir Tepesi Kent Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykeli Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan’ın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykelini Azeri bayrağının renkleriyle ışıklandırarak bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik” dedi.

Ermenistan’ın haksız yere işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan’a Pamukkale Belediyesi’nden bir destek daha. Pamukkale Belediye Meclisi, Ekim ayı oturumunda Azerbaycan’a destek olmuştu. Pamukkale Belediyesi, bu kez kentin sembollerinden olan Denizli Horozu’nun yapımında sona gelinen Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki dev heykelini ışıklandırarak destek verdi. Dev horoz heykeli, Azerbaycan’ın bayrak renkleri olan yeşil, mavi ve kırmızı ile ışıklandırıldı. Kentin hemen her noktasından görülen bu heykeldeki renkler büyük ilgi gördü.

“Pamukkale’mizden can Azerbaycan’a selam olsun”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Azerbaycan’ın haklı mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Başkan Örki, “Ermenistan Azerbaycan topraklarında işgalci durumunda. Azeri kardeşlerimiz de topraklarını vermemek için canları pahasına mücadele ediyor. Biz onların her zaman yanındayız. Son meclis toplantımızda bunu tüm gruplarımızla birlikte deklare ettik. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve korona virüs tedbirlerin nedeniyle henüz açılışını gerçekleştiremediğimiz Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykelini Azeri bayrağının renkleriyle ışıklandırarak bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Pamukkale’mizden can Azerbaycan’a selam olsun” dedi.

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