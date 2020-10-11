Dev horoz heykeli Azerbaycan’ın renklerine büründü

Pamukkale Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Seyir Tepesi Kent Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykeli Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan’ın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda yer alan dev horoz heykelini Azeri bayrağının renkleriyle ışıklandırarak bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik” dedi.

Ermenistan’ın haksız yere işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan’a Pamukkale Belediyesi’nden bir destek daha. Pamukkale Belediye Meclisi, Ekim ayı oturumunda Azerbaycan’a destek olmuştu. Pamukkale Belediyesi, bu kez kentin sembollerinden olan Denizli Horozu’nun yapımında sona gelinen Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki dev heykelini ışıklandırarak destek verdi. Dev horoz heykeli, Azerbaycan’ın bayrak renkleri olan yeşil, mavi ve kırmızı ile ışıklandırıldı. Kentin hemen her noktasından görülen bu heykeldeki renkler büyük ilgi gördü.