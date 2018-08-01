Dev iddia! Manchester United'da Zinedine Zidane sesleri...

Sezon başı hazırlık kampında performansı eleştirilen Manchester United’da Jose Mourinho’nun geleceği tartışılmaya başlandı. Oynadığı beş hazırlık maçında sadece bir galibiyet çıkarabilen Manchester United’ın Meksika ekibi Club America ve ABD Ligi takımlarından SJ Earthquakes beraberliği hayal kırıklığı yarattı. Liverpool karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyet de yönetimle transfer konusunda arası açık olan Jose Mourinho’nun, sezon başlamadan takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. İngiliz medyası, Manchester United yönetiminin Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Katar Milli Takımı ile anlaşan Zinedine Zidane’ı, teknik direktör listesinde birinci sıraya aldığını yazdı. Eğer Joe Mourinho, Manchester United’dan ayrılırsa, Zinedine Zidane’a teklif götürüleceği belirtildi.
Takımı yeni sezona bir türlü hazırlayamayan Jose Mourinho’nun, Manchester United ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Manchester United yönetimi ile transfer konusunda anlaşamayan, futbolcularla diyaloğu kopma noktasına gelen, oynattığı futbolla bir türlü beğeni kazanamayan Jose Mourinho’nun, istifa edebileceği konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Jose Mourinho’nun ayrılması durumunda ise Manchester United’ın listesinin en başında Zinedine Zidane bulunuyor. İngiltere Premier Lig’e Dünya Kupası’nda oynayan futbolculardan eksik olarak hazırlandıkları şikayetinde bulunan Jose Mourinho’nun, sezona olası bir kötü başlangıçta istifa etmesi beklenmeden takımdan gönderileceği de konuşuluyor. Zinedine Zidane seslerinin yükselmesi, tıpkı Jose Mourinho’nun Louis van Gaal görevdeyken isminin Manchester United ile anılmasına benzetiliyor.
Zinedine Zidane, Real Madrid’in başında geçirdiği üç sezonda üç kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı göstermişti. Sezon sonunda sürpriz bir şekilde Real Madrid’den ayrılacağını açıklayan Zinedine Zidane, Katar Milli Takımı’ndan gelen teklifi kabul etmişti.
Zinedine Zidane, 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’nda ev sahibi Katar’ın başında görev yapacak. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Zidane senelik 50 milyon Euro’dan toplamda 200 milyon Euro, yani 1 Milyar 77 Milyon 60 Bin TL’nin sahibi olacak. İddialara göre, Zinedine Zidane’dan sonra dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olan Jose Mourinho’nun yıllık 26 milyon Euro maaşı nedeniyle Manchester United yönetimi, Portekizli çalıştırıcının görevine son vermekten çok istifa etmesini bekleyecek.
İngiliz devinin, Zinedine Zidane’a hem Katar Milli Takımı’nı hem de Manchester United’ı çalıştırma teklifi yapılacağı söyleniyor. (SKOR)
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