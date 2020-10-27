Dev kazanlarda kaynatılıyor! Bütün hastalıklara deva

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bağ bozumunda toplanan üzümün pekmez, cevizli sucuk ve pestile dönüşen yolculuğu geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor.

'BÜTÜN HASTALIKLARA DEVADIR'

Üretici Süleyman Öner, üretim aşamalarını anlatırken, "Pekmezi birçok aşamadan geçiriyoruz. İlk önce üzümlerimizi toplayıp evlerimizin önüne getirip suyunu sıkıyoruz sonra da büyük kazanlara bırakıyoruz. Üzüm sularını pekmez haline getirmek için beyaz taş içine bırakıyoruz. Saatlerce ateşin üzerinde bırakıyoruz. 8 saat zahmetli bir çalışmanın ardından pekmez kıvamına geliyor. Pekmezimiz tamamen organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur bütün hastalıklara devadır" dedi.

(DHA)

