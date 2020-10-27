YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Dev kazanlarda kaynatılıyor! Bütün hastalıklara deva

Dev kazanlarda kaynatılıyor! Bütün hastalıklara deva

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.10.2020 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dev kazanlarda kaynatılıyor! Bütün hastalıklara deva

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ bozumunun ardından toplanan üzümden pekmez, pestil, cevizli sucuk yapma telaşı başladı. Bağlardan kovalarla toplanan üzümler traktörlerle evlerin yanında kurulan üzüm sıkma havuzları ve dev kazanların kurulduğu alana getiriliyor. Burada torbalara koyulan üzümler ardından havuzlarda dövülüp saatlerce dev kazanlarda kaynatılarak pekmez kıvamına getiriliyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bağ bozumunda toplanan üzümün pekmez, cevizli sucuk ve pestile dönüşen yolculuğu geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor.

'BÜTÜN HASTALIKLARA DEVADIR'

Üretici Süleyman Öner, üretim aşamalarını anlatırken, "Pekmezi birçok aşamadan geçiriyoruz. İlk önce üzümlerimizi toplayıp evlerimizin önüne getirip suyunu sıkıyoruz sonra da büyük kazanlara bırakıyoruz. Üzüm sularını pekmez haline getirmek için beyaz taş içine bırakıyoruz. Saatlerce ateşin üzerinde bırakıyoruz. 8 saat zahmetli bir çalışmanın ardından pekmez kıvamına geliyor. Pekmezimiz tamamen organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur bütün hastalıklara devadır" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...
Evde pratik kebap tarifi: Çökertme KebabıEvde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Adının hakkını veriyor: Cennet çorbası tarifi

Adının hakkını veriyor: Cennet çorbası tarifi

Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Psikolojiyi olumsuz etkiliyor! Vücudu strese sokup...

Psikolojiyi olumsuz etkiliyor! Vücudu strese sokup...

Evde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı

Evde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Pizzayı hiç böyle denemediniz! İçindeki malzeme herkesi şaşırttı

Pizzayı hiç böyle denemediniz! İçindeki malzeme herkesi şaşırttı

Sağlığı tehdit ediyor! Sirkeli suyla yıkamayın, karbonat ekleyin

Sirkeli suyla yıkamayın, karbonat koyun!

Odun ateşinde 10 saatte pişiyor: Dillere destan kağıt kebabı

Odun ateşinde 10 saatte pişiyor! Lezzeti dillere destan...

Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Kış aylarının damak çatlatan lezzeti: Mıcırık aşı yapımı

Kış aylarının damak çatlatan lezzeti: Mıcırık aşı yapımı

Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.