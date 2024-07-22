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Dev maç için geri sayım başladı! Fenerbahçe Avrupa arenasında rakip, İsviçre temsilcisi Lugano

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 16:30
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Lugano ile karşılaşacak. Mücadele, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacak.

Dev maç için geri sayım başladı! Fenerbahçe Avrupa arenasında rakip, İsviçre temsilcisi Lugano

Fenerbahçe’de gözler Lugano maçına çevrildi. Sarı-Lacivertliler, iki kez Devler Ligi şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci ön eleme turundaki ilk maçı, İsviçre temsilcisi FC Lugano ile olacak. Bu akşam 21.30’da oynanacak deplasmandaki maç, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacak.

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TADIC MİLLİ TAKIMDAN DÖNDÜ

Sarı Kanarya, Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmanlarla FC Lugano maçı hazırlıklarını tamamlayarak İsviçre’nin Thun şehrine geçti ve maç saatini beklemeye başladı. Milli takımlardan dönen Tadic, Szymanski, Livakovic, İsmail Yüksek ve Mert Müldür, FC Lugano karşısında Teknik Direktör Mourinho’dan forma şansı bekleyen isimler arasında yer alıyor.

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TRİBÜN KAPALI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki FC Lugano- Fenerbahçe karşılaşması, yarın akşam 21:30’da başlayacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi, Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 3 maçlık deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

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MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, Türkiye’de sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan yayıncı kuruluş, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli’nin yorumcu olarak katıldığı ve saat 20’de başlayacak “Maça Doğru” programıyla izleyicileri maça hazırlayacak. Spor Smart’tan yayınlanacak özel yayında ise Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, İsviçre'deki Stochorn Arena'dan canlı bağlantılar ve röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri, “Maçın Ardından” programında ekrana gelecek.

HEDEF DEVLER LİGİ

Kanarya, Mourinho önderliğinde Devler Ligi hasretini bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan hocası Mourinho ile rakiplerini eleyerek Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertililer, Lugano’yu elemesi durumunda sırasıyla 3’üncü ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak.

Fenerbahçe- FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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fenerbahçe
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