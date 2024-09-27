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  4. Dev maç öncesi Brighton'da flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Dev maç öncesi Brighton'da flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 22:42
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Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu dev maç öncesi Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu hakkında ilk 11 kararı verdiği iddia edildi.

Dev maç öncesi Brighton'da flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak.

HURZELER'DEN FERDİ KADIOĞLU KARARI

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İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.

Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.

HENÜZ 2 MAÇA ÇIKTI

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Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 30 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton ingiltere premier lig
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