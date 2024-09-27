Dev maç öncesi Brighton'da flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak.

HURZELER'DEN FERDİ KADIOĞLU KARARI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.

Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.

HENÜZ 2 MAÇA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 30 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.