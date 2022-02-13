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Dev maçta kahreden olay! Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

13.02.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşmasında kahreden bir olay yaşandı. Kritik maçta kalp krizi geçiren bir Trabzonspor taraftarı hayatını kaybetti. Üzücü olayla ilgili Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından da açıklama yapıldı. Öte yandan TFF de kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dev maçta kahreden olay! Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili takımın 13. dakikada Edin Visca’nın ayağından bulduğu ilk golün ardından maraton tribünde karşılaşmayı izleyen Eyüp Yusuf (45) isimli şahıs golün heyecanına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hemen ambulans ile yakındaki hastaneye kaldırılan Eyüp Yusuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Herkesi üzüntüye boğan olayla ilgili Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi.

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TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Başımız sağ olsun. İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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