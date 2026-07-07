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Dev transferde mutlu son! 'Greenwood Fenerbahçe'de' İşte geliş tarihi

Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde sona ulaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, 45 milyon euroluk bonservis ve bonuslarla 50 milyon euroyu aşan maliyet karşılığında İngiliz yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Dev transferde mutlu son! 'Greenwood Fenerbahçe'de' İşte geliş tarihi
Cevdet Berker İşleyen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde dikkat çekecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, uzun süredir gündeminde yer alan İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferinde Marsilya ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

MALİYETİ 50 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Dev transferde mutlu son! Greenwood Fenerbahçe de İşte geliş tarihi 1

Transfer yarışında Roma ve Atletico Madrid gibi önemli kulüpleri geride bıraktığı öne sürülen Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki yıldız için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Bu bedelin 7 taksit halinde ödeneceği, performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam maliyetin 50 milyon euronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

GELİŞ TARİHİ BİLE BELLİ

Dev transferde mutlu son! Greenwood Fenerbahçe de İşte geliş tarihi 2

Fotomaç'ın haberine göre; Greenwood, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Transfer sürecinde herhangi bir pürüz yaşanmaması halinde İngiliz oyuncunun hafta sonu Avusturya kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

11 MİLYON EURO GARANTİ ÜCREK

Dev transferde mutlu son! Greenwood Fenerbahçe de İşte geliş tarihi 3

Sarı-lacivertli yönetimin, Greenwood'a yıllık 11 milyon euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü. Anlaşmada ayrıca futbolcunun performansına bağlı çeşitli bonus maddelerinin de yer aldığı aktarıldı.

37 GOLE DİREKT KATKI

Dev transferde mutlu son! Greenwood Fenerbahçe de İşte geliş tarihi 4

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Greenwood, çıktığı maçlarda 26 gol atıp 11 asist yaparak toplam 37 gole doğrudan katkı verdi. Kariyer genelinde ise 293 karşılaşmada 137 gol ve 46 asistlik istatistik yakaladı.

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