Dev transferde mutlu son! 'Greenwood Fenerbahçe'de' İşte geliş tarihi

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde dikkat çekecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, uzun süredir gündeminde yer alan İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferinde Marsilya ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

MALİYETİ 50 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Transfer yarışında Roma ve Atletico Madrid gibi önemli kulüpleri geride bıraktığı öne sürülen Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki yıldız için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Bu bedelin 7 taksit halinde ödeneceği, performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam maliyetin 50 milyon euronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

GELİŞ TARİHİ BİLE BELLİ

Fotomaç'ın haberine göre; Greenwood, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Transfer sürecinde herhangi bir pürüz yaşanmaması halinde İngiliz oyuncunun hafta sonu Avusturya kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

11 MİLYON EURO GARANTİ ÜCREK

Sarı-lacivertli yönetimin, Greenwood'a yıllık 11 milyon euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü. Anlaşmada ayrıca futbolcunun performansına bağlı çeşitli bonus maddelerinin de yer aldığı aktarıldı.

37 GOLE DİREKT KATKI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Greenwood, çıktığı maçlarda 26 gol atıp 11 asist yaparak toplam 37 gole doğrudan katkı verdi. Kariyer genelinde ise 293 karşılaşmada 137 gol ve 46 asistlik istatistik yakaladı.