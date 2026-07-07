Galatasaray'a dev gelir! Zaniolo da olanlar oldu

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A temsilcisi Udinese'ye transfer olan ve daha sonra bonservisi alınan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Kulüp ile tecrübeli futbolcu arasında yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, tarafların henüz maaş konusunda uzlaşma sağlayamadığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Udinese yönetimi ile Zaniolo arasında yapılan ilk anlaşmada, oyuncunun beklentileri karşılaması halinde maaşında iyileştirme içeren yeni bir kontrat imzalanması planlanıyordu. Ancak gelinen noktada ücret konusunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

JUVENTUS TAKİPTE

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Juventus, transfer çalışmalarında önceliğini Brahim Diaz'a vermiş durumda. Siyah-beyazlı ekibin bu transferden istediği sonucu alamaması halinde alternatif isimlere yöneleceği, bu adaylardan birinin de Nicolo Zaniolo olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Zaniolo ile Udinese arasındaki maaş pazarlıklarının devam ettiği ve Juventus'un oyuncunun menajeriyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü. Torino ekibinin şu an için farklı mevkilerdeki transferlere yoğunlaştığı, ancak ilerleyen dönemde Zaniolo dosyasını yeniden gündemine alabileceği aktarıldı. Daha önce Napoli ve Lazio'nun da İtalyan futbolcuyla ilgilendiği iddiaları basına yansımıştı.

GALATASARAY'A PİYANGO

Zaniolo'nun olası bir transferi Galatasaray açısından da önem taşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun sonraki satışından pay alma hakkına sahip olduğu bilinirken, gerçekleşebilecek bir transferin Galatasaray'a ek gelir kazandırabileceği değerlendiriliyor.