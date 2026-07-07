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Dünya Kupası'nda istifa rüzgarı! Sayı 13'e yükseldi: Herkes gitti, Montella kaldı

Dünya Kupası'nın ardından birçok ülkede başarısız sonuçların faturası teknik direktörlere kesildi. Peş peşe gelen istifa ve görevden almaların aksine Türkiye Futbol Federasyonu ise Montella ile yola devam edeceğini açıklarken İtalyan teknik adam 'Kader' demekle yetindi.

Dünya Kupası'nda istifa rüzgarı! Sayı 13'e yükseldi: Herkes gitti, Montella kaldı
Cevdet Berker İşleyen

Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Alınan sonuçların ardından ise beklentileri karşılayamayan teknik adamlar istifa ediyor veya görevden almalar yaşanıyor.

Son olarak kupadan elenen Portekiz'de Teknik Direktör Roberto Martinez'den istifa kararı geldi.

TAM 13 İSİM...

Dünya Kupası nda istifa rüzgarı! Sayı 13 e yükseldi: Herkes gitti, Montella kaldı 1

Şu ana kadar istifa eden veya görevden alınan teknik adamlar:

-Tunus'ta teknik direktör Sabri Lamouchi görevden alındı.

-Güney Kore Milli Takımı Teknik Direktörü Hong Myung-bo istifa etti.

-Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek görevinden ayrıldı.

-Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman istifa kararı aldı.

-Ekvador Teknik Direktörü Sebastián Beccacece görevini bıraktı.

-Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa görevden alındı.

-İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke istifa etti.

-Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Paraguay yenilgisinin ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

-Sabri Lamouchi'nin yerine getirilen Hervé Renard, Tunus'taki görevinden yalnızca 18 gün sonra istifa etti.

-Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile federasyon karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

-Ürdün Teknik Direktörü Jamal Sellami de karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı.

-Meksika teknik direktörü Aguirre, İngiltere karşısında alınan mağlubiyetten sonra istifa etti.

-Portekiz'de Roberto Martinez görevinden ayrıldı.

TÜRKİYE İSTİSNA OLDU!

Dünya Kupası nda istifa rüzgarı! Sayı 13 e yükseldi: Herkes gitti, Montella kaldı 2

Öte yandan Dünya Kupası sonrasında teknik direktör tartışmalarının yaşandığı ülkelerden biri de Türkiye oldu.

A Milli Takım'ın turnuvadaki performansının ardından kamuoyunda, Vincenzo Montella'nın istifası yönünde çağrılar yükseldi.

Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Dünya Kupası’nda teknik direktör istifaları peş peşe gelirken A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türkiye’nin Paraguay maçının ardından elenmesi sonrası yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti.

MONTELLA 'KADER' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Dünya Kupası nda istifa rüzgarı! Sayı 13 e yükseldi: Herkes gitti, Montella kaldı 3

Montella, başarısız sonucu kadere bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir ama bize üst üste 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi.Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef...”

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