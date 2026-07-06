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Ashley Graham havuz keyfi yaptı! Kırmızı mayosuyla fiziğini sergiledi

Dünyaca ünlü model Ashley Graham, yaz sezonunun tadını havuz başında çıkardı. Kırmızı mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, doğal güzelliği ve fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Ashley Graham havuz keyfi yaptı! Kırmızı mayosuyla fiziğini sergiledi

Dünyaca ünlü model Ashley Graham, yazın sıcak günlerini havuz başında geçirirken yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı karelerle takipçilerini mest eden Graham, kırmızı mayosuyla objektif karşısına geçti.

Cesur tarzı ve özgüvenli duruşuyla sık sık gündeme gelen ünlü model, havuz kenarında verdiği pozlarda doğal güzelliğini ve formda fiziğini gözler önüne serdi.

Ashley Graham havuz keyfi yaptı! Kırmızı mayosuyla fiziğini sergiledi 1

Paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum alan Ashley Graham'a hayranları, "Muhteşem görünüyorsun", "Yazın en iddialı paylaşımı" ve "Her zamanki gibi çok güzel" yorumlarında bulundu.

Ashley Graham havuz keyfi yaptı! Kırmızı mayosuyla fiziğini sergiledi 2

Moda dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Ashley Graham, beden olumlama hareketine verdiği destek ve ilham veren paylaşımlarıyla da milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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