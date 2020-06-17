DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan son dönemdeki atamalara eleştiri

TBMM (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kamu bankalarının yönetim kurullarına yapılan atamaları eleştirerek "Söz konusu atamalardan bir kısmı liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırıdır. Devlet yönetiminde kurallar ve liyakat yerine kişisel sadakati esas haline getirirseniz zamanla ne kural kalır ne de işleyen bir devlet." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her bir vatandaşına eşit davranan, şeffaf, hesap verebilir, devleti kutsamak yerine insanı odak alan ve istikrarlı bir şekilde ülkeyi idare eden bir yönetimden uzaklaştığını öne sürdü.

"Ülkenin anayasasızlaştırma ve otoriterleşmenin etkisiyle ciddi bir kriz halinde olduğunu" iddia eden Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"TÜİK'in son yayımlanan işsizlik verileri doğruyu yansıtmıyor. Vatandaşlarımız ekonomik sıkıntı ve işsizlikten büyük sıkıntı yaşıyor. Pırıl pırıl geçlerimiz işsizlikten geleceğe ve ülkeye olan ümitlerini kaybetmiştir. Böyle bir dönemde, sırf şahıslara bağlılık gösterdiği için yapılan atamalar, ahlaken de vicdanen de kabul edilemez niteliktedir. Söz konusu atamalardan bir kısmı liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırıdır. Devlet yönetiminde kurallar ve liyakat yerine kişisel sadakati esas haline getirirseniz zamanla ne kural kalır ne de işleyen bir devlet."