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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilgel, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

22.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilgel, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, "Geri dönüşler için Suriye'de güvenliğin sağlanmış olması gerekli çünkü uluslararası hukuk çerçevesinde sizin sığınmacıları geri gönderebilmeniz için orada güvenli bir ortamın oluşması gerekiyor." dedi.

Bilgel, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Dönertaş'la partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bilgel, İl Başkanı Kerem Arda ve Dönertaş ile düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç çatışma ve savaşın 10 yıldır sürdüğünü anımsattı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşanan sığınmacı hareketliliğinin bölge ülkeler tarafından paylaşılmadığının altını çizen Bilgel, şunları söyledi:

"Bu durum ülkeler arasında paylaşılması gereken bir sorumluluktu. Türkiye kaldırabileceğinden çok fazla yük aldı bu konuda. Açıkçası şöyle bir durum da oldu, diğer ülkelerinde sorumluluk almaktan kaçmasına da fırsat verdi. Şu an resmi rakamlara göre 4 milyon Suriyeli var, hatta daha fazla rakamlar olduğu söyleniyor. Artı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği 300 bin Afganistanlı göçmen var."

Bilgel, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların geri dönmeleri için ülkede barış ve istikrarın gelmesi gerektiğini dile getirdi. Suriye'deki sorunun acilen çözülmesi gerektiğini ifade eden Bilgel, "Geri dönüşler için Suriye'de güvenliğin sağlanmış olması gerekli. Çünkü uluslararası hukuk çerçevesinde sizin sığınmacıları geri gönderebilmeniz için orada güvenli bir ortamın oluşması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bilgel, parti olarak "Önce insan" dediklerini ve Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli şekilde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

DEVA Partisi heyeti daha sonra oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

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