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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Ordu'da konuştu:

12.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"DEVA Partisi Türkiye'de ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir partidir. Halkın teveccühü, beklentileri ve talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir partidir"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Ordu'da konuştu:

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, partisinin Türkiye'de ihtiyaçtan ortaya çıktığını belirterek, "Halkın teveccühü, beklentileri ve talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir partidir." dedi.

Kavaf, partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, teşkilat saha çalışması programı kapsamında kente geldiklerini söyledi.

Yeni kurulmuş bir parti olduklarını ve salgın sürecinde teşkilatla teknoloji aracılığıyla temas edebildiklerini anlatan Kavaf, mayıs ayı itibarıyla gruplar halinde 4-5 ili kapsayan ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Partinin kurumsal kimliğini görünür kılmak, politikalarını anlatmak için yoğun olarak saha programları yaptıklarını dile getiren Kavaf, "DEVA Partisi Türkiye'de ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir partidir. Halkın teveccühü, beklentileri ve talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir partidir. Yoksa insanların böyle bir macera arayışıyla yani 'bir de parti kuralım, bir de onu deneyelim' düşüncesiyle yapılacak bir iş değil. Sorumluluğu çok ağır." diye konuştu.

Kavaf, Türkiye'de şu anda siyaset yapmak için siyaset zemininin şartlarının çok ağır ve zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomik olarak yaşadığı kriz artık reddedilemez boyutlarda ve bu kriz her geçen gün çok daha fazla derinleşerek insanlarımızın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Onun yarattığı diğer sorunlar, ülkede bir yönetilememe halinin olduğu çok açık. Bu çerçevede vatandaşlarımız, 'Bu işleri düzeltirseniz siz düzeltirsiniz, yaparsanız siz yaparsınız, mutlaka bu konuda sorumluluk almalısınız' şeklinde bizi böyle bir parti çatısı altında bir araya gelme noktasında ısrarla teşvik etti."

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