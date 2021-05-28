YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da konuştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'da konuştu:

28.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz gençlerimize yeniden bir umut olabilmek ve kendi geleceklerini bu ülkede yeniden hayal edebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gençlerimize yeniden bir umut olabilmek ve kendi geleceklerini bu ülkede yeniden hayal edebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Babacan, Bursa'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, partilerinin seçimlere girmeye hak kazandığını, 81 ilin tamamında teşkilatlandıklarını ve 600'e yakın ilçede de teşkilatlarını kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili her konuda plan, proje, aksiyon planı oluşturmak istediklerini belirten Babacan, partilerinde her siyasi görüşten kişinin buluştuğunu anlattı. Babacan, şöyle konuştu:

"Bizim genel merkezden koyduğumuz kurallar, teşkilat yapımızda en az yüzde 50 daha önce siyaset yapmamış arkadaşların bulunmasıyla ilgili bir şartımız var. İlk defa siyasete DEVA çatısı altında girecek arkadaşların varlığı, çokluğu bizler için çok önemli. Vatandaşlarımız bizimle ilgili çok olumlu bir tutum içerisinde. Partimizin finansmanı tamamen vatandaşlarımızdan gelen bağışlarla sağlanıyor. Gençler çok önemli, eğer seçim 2023 haziran ayında olursa ilk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Biz gençlerimize yeniden bir umut olabilmek ve kendi geleceklerini bu ülkede yeniden hayal edebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal medya önemli bir mecra gençlere ulaşmak için mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz."

Daha sonra partisinin Nilüfer ilçesinde bulunan il başkanlığı binasının açılışını genel başkan yardımcılarıyla gerçekleştiren Babacan, Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bursa'da mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı yapıldıBursa'da mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı yapıldı
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:31
Yatsı
22:14

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cumartesi

Bayramdere Boğaz Eczanesi
Nilufer
Bayramdere Boğaz Eczanesi
Nilufer
Bayramdere Boğaz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.