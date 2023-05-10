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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da konuştu:

10.05.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu önümüzdeki birkaç günde gerçekten herkesin sağduyusunu, aklı selimini ön plana çıkarmaları lazım. Kolluk kuvvetlerinin bu konuda çok dikkatli olması lazım." dedi.

Babacan, merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) hizmet binasında Kent Koruma ve Dayanışma Platformunca düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin konuştu.

"Ülkede bu seçime doğru barış ve huzur içerisinde gitmemiz ve tabii ki herkesin siyasi iddiası olacak, tabii ki herkes bu iddiasında yüksek sesle konuşacak. Ama bu işin kırmızı çizgileri var. Nedir; hakarete kesinlikle hayır, şiddete kesinlikle hayır ve bu duruşun hükümet tarafından bizzat ortaya konması lazım." ifadelerini kullanan Babacan, bir yarışmayla seçime doğru gittiklerini söyledi.

İktidar ve muhalefetin bir yarışı bir rekabetinin olduğunu kaydeden Babacan, "Ama iktidar olmanın sebepleri de ülkenin güvenliğini vatandaşlarımızın tek tek güvenliğini sağlama sorumluluğu şu anda iktidarın üzerinde. Bu sorumluklarını unutmamaları lazım. Ve o sorumluklarını yerine getirmeleri lazım." diye konuştu.

Babacan, şöyle devam etti:

"Bu önümüzdeki birkaç günde gerçekten herkesin sağduyusunu, aklı selimini ön plana çıkarmaları lazım. Kolluk kuvvetlerinin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Başta Cumhurbaşkanı'nın, aynı zamanda ona bağlı ilgili bakanların da işlerini ciddi bir şekilde yapmaları lazım. Seçim dönemi var diye, propaganda yapıyorum diye kendi işlerini ihmal etmemeleri ya da kendi sahip oldukları o imkanları muhalefetin aleyhine kullanmamaları lazım. Hele hele şiddetin önünü açan bir dil asla kullanmamaları lazım."

Toplantıya, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, milletvekili adayları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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