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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu:

20.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hukuka aykırı işler yapanlar, demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ'nün bulandırdığı suda temizlenemezler. Bu yüzden biz, öncelikle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tesis edeceğiz"

İZMİR (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde, hukuka aykırı işler yapanlardan ve hukuk sistemini felç edenlerden "tarafsız ve bağımsız" yargının hesap soracağı bir ortamı tesis edeceklerini söyledi.

Babacan, partisinin Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin şu anda, son derece önemli bir yol ayrımında bulunduğunu kaydeden Ali Babacan, Türkiye'yi daha özgür, demokratik ve zengin bir ülke yapmanın mümkün olduğunu, kendilerinin de üstlerine düşen sorumluluğu iyi bildiğini söyledi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Babacan, Avrupa'nın kapılarının Türkiye'ye açılması için mevcut iktidarın değişmesi gerektiğini öne sürdü.

Bu konuda kadrolarına güvendiklerini aktaran Ali Babacan, "Çünkü Türkiye'yi, Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu biliyoruz. Biz bu özgüvenle hareket ediyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. En kısa zamanda, ülkemize birinci sınıf demokrasiyi müjdeleyen bizler olacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımızın hukuk güvenliğini sağlayacağız ve refahını yükselteceğiz. İktidar ortaklarının DEVA Partisi'ni engellemek için ürettiği tüm entrikaları boşa çıkaracağız. Matematik hesaplarıyla değil, meydanlarda büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Milletin 90'lı yıllardaki işkenceleri ve hukuksuzlukları hiçbir zaman unutmadığını, sorumlularından bağımsız ve tarafsız yargının hesap soracağını kaydeden Babacan, şöyle konuştu:

"Devlet her türlü hukuksuzluğa karşı, hukuk içinde kalarak mücadele verir. Bir yanlış, başka bir yanlışla düzeltilmez. Karşınızda, çete de olsa, mafya da olsa terör örgütü de olsa, devlet bunlara karşı mücadelesini devlete yakışır şekilde verir. Bu noktada, bağımsız ve tarafsız yargının altını özellikle çiziyorum. Hukuka aykırı işler yapanlar, demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ'nün bulandırdığı suda temizlenemezler. Bu yüzden biz, öncelikle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tesis edeceğiz. Biz, kurunun yanında yaşı yakmadan, masum tek bir vatandaşımızın haksız yere ceza çekmesine razı gelmeden, adaleti tesis edeceğiz."

Kongreye, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve partililerin yanı sıra CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Gelecek Partisi İl Başkanı Onur Sivaslı, Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Erduran da katıldı.

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