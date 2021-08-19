YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi

19.08.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi.

Babacan, Kırşehir'in İnanç köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey ve partililerle bulaşarak, sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye'nin başka ülkelerin iç siyasetine karışmaması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin Afganistan halkıyla yıllardır var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini sıkı tutması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Yönetimler değişebilir, bugün Afganistan'ı yöneten bir grup insan olabilir, yarın başka bir grup olabilir. Önemli olan Afgan halkıyla Türkiye halkının dostluk ve kardeşliğinin devamıdır. Yapılması gereken dostluk ve kardeşlik bağlarını sağlam tutup, şu an ki Afgan yönetimiyle diyalog kanallarının açık tutulmasıdır." diye konuştu.

Babacan, Türkiye'nin 84 milyonluk nüfusuyla büyük bir ülke olduğunu belirterek, "Bu büyük ülkeye yakışan dış politikada sağlam bir duruştur. Zikzaklar, U dönüşleri değildir, yalpalar değildir. Türkiye'ye yakışan, uzun vadeli sağlam bir strateji oluşturup, dış politikayı ilkeler esasına, değerler esasına, aynı zamanda ulusal çıkarlar esasımıza göre yürütmektir." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu:Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ali Babacan

Kırşehir Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:53
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:41
Yatsı
21:06

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Zeynep Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Kaman
Hendek Eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.