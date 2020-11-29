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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.11.2020 18:46 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Partisinin tarım ve hayvancılık politikalarını anlatan Babacan, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımın güçlenmesi tüm ülkeyi kalkındırır. Biz bu nedenle tarımda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik tabanlı bir üretim modelini alacağız. Çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılacağız. Tarımın gençler için karlı bir sektör olmasını sağlayacağız. Hayvancılığı da yem üretiminden başlayarak destekleyeceğiz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da gereken desteği vereceğiz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile işletmelerinin kaliteli ürün yapmalarını sağlamak için de teknolojiyi kullanmalarını teşvik edeceğiz."

Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine, Gülçin Hizarcıoğlu getirildi.

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