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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sivas'ta konuştu:

20.11.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim şu anda hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız"

SİVAS (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu anda bir ittifakta yer almalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Babacan, bir otelde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEVA Partisi'nin ittifak veya koalisyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Babacan, "İttifak veya koalisyon şu anda bunların hiçbiri bizim gündemimizde değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Bizim şu anda hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız. Yani tek başımıza mı gireriz, bir ittifak içinde mi oluruz veya cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendi adayımızla mı çıkarız ya da başka partilerle bir ortak aday üzerinde mi mutabık kalırız, bunlarla ilgili hiçbir kararımız yok." dedi.

Bu konunun parti içinde dahi görüşülmediğini anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Kendi içimizde dahi 'şöyle mi yapsak, cumhurbaşkanı adayı kim olsun' falan bu tür şeyleri hiç konuşmuyoruz. Çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar erken bir şekilde bu konuların gündeme gelmesinin de Türkiye için iyi olmadığını düşünüyoruz. Şu anda siyasi partiler kendi tezlerini yapsınlar, kendi hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşsınlar. Vatandaşlarımız baksın, her bir partiyi daha iyi tanımaya çalışsın. Bizim buna özellikle ihtiyacımız var, yeni bir siyasi parti olduğumuz için özgün kimliğimizi vatandaşlarımızın anlaması için biraz zamana ihtiyaç var."

Daha sonra aynı otelde düzenlenen partisinin il kongresinde konuşan Babacan, hükümetin politikalarını eleştirdi.

"Türkiye'yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz." diyen Babacan, "Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sokak ortasında 'Nerede bu devlet' diye kendini sahipsiz hisseden vatandaşlarımız olmayacak. Askerin parmak salladığı, bürokrasinin kendini siyasetin üzerinde gölge irade ilan ettiği, yargının kendisini yürütmenin yerine koyduğu günler asla bir daha gelmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Babacan, partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra Atatürk Kongre Müzesi'ni gezdi ve esnafı ziyaret etti.

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