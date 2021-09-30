DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

DENİZLİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu an içinde bulundukları bir seçim ittifakı olmadığını, buna seçimler yaklaştığı zaman karar vereceklerini belirtti.

Babacan, partisinin il kongresi ile çeşitli ziyaretler için geldiği Denizli'de Pamukkale ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi'nin kurulduktan sonra hızlı bir örgütlenme süreci sayesinde seçimlere girmeye hak kazanacak teşkilatlanma boyutuna ulaştığını anlatan Babacan, bugün itibarıyla 81 ilde teşkilatlarının görev başında olduğunu dile getirdi.

Teşkilatları sayesinde vatandaşlara bire bir ulaşmaya çalışarak plan ve projelerini anlattıklarını dile getiren Babacan, "Parlamenter sistemin Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmamız çoktan hazır." dedi.

Babacan, ülkenin yönetim sisteminin önemli olduğunu, mevcut sistemin değişmesi gerektiğini savundu.

Seçim ittifakı konusunda soru sorulan Babacan, "Şu anda içinde olduğumuz bir ittifak yok. Bir sonraki seçime girerken ittifaklar nasıl şekillenir, biz parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz? Bu seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar." diye konuştu.

İttifak konusunda net bir tutum içinde olmadıklarını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"Bugünden katı bir karar vermiş değiliz. Önümüzdeki süreçte bütün opsiyonları açık tutarak bir yandan kendimiz çalışmaya devam edeceğiz, bir yandan da Türkiye'de seçime kadar siyasi yapıların nasıl şekilleneceğini izleyeceğiz. Sadece izlemeyeceğiz tabii ki. Bizim de içimizde çok farklı çalışmalar var. Her türlü senaryoyu dikkate alan çalışmalar yapıyoruz. Çok önemli, iyi bir strateji gerekiyor. İyi bir strateji olmadan seçimlerden sonra dahi ülkenin sorunlarını çözmeyle ilgili yine kısır bir yapıyı karşımızda bulabiliriz diye bir endişemiz de var. Bütün bunların çalışmasını kendi içimizde yapıyoruz. Zaman zaman da diğer siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunuyoruz."

Daha sonra partisinin Denizli İl Başkanlığının kongresine katılan Babacan, ardından bir restoranda muhtarlarla bir araya gelip, Bayramyeri Meydanı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

