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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde konuştu:

12.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok. Erken aşamada herhangi bir ittifak içinde olmamız, görülmemiz ve anılmamız çok faydalı olmaz"

GAZİANTEP (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hiçbir siyasi partiyle ittifak görüşmesi yapmadıklarını belirterek, "Erken aşamada herhangi bir ittifak içinde olmamız, görülmemiz ve anılmamız çok faydalı olmaz." dedi.

Babacan, kentteki temasları kapsamında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Babacan, DEVA Partisi'nin Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmasını hızlandırdığını söyledi.

İlk aşamada amaçlarının herkesin DEVA Partisi'ni tanıması ve partiden haberdar olması olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"Bizim ittifaklarla ilgili hiçbir partiyle görüşmemiz yok. Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde ittifak kelimesi geçmedi. Şu an işimize bakıyoruz. Üstelik biliyorsunuz bu ittifaklar seçim ittifakıdır. Yani hukuki normlar açısından baktığımız zaman seçimden önce kuruluyor, seçime giriliyor ama seçim bittikten sonra ittifakın hiçbir hukuki anlamı kalmıyor. Seçimden sonra ancak gönüllü birliktelik olarak devam ediyor veya etmiyor. Biz de diyoruz ki; madem seçim ittifakı bu, bugünden kimseyle konuşmayız bu konuyu. Kendi özgün kimliğimizi inşa aşamasındayız. Bizimle ilgili kanaatlerin olumlu olması çok önemli bizim için. Erken aşamada herhangi bir ittifak içinde olmamız, görülmemiz ve anılmamız çok faydalı olmaz."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise kent sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Gaziantep tüm siyasi partiler için çok önemli. Son zamanlarda özellikle siyasi liderler ile partilerin önemli isimleri şehrimize geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu da kentimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

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