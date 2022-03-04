DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe kongresine katıldı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının karşısında olduklarını söyledi.

Babacan, partisinin Kırıkhan ilçe kongresinde, dünyanın büyük bir istikrarsızlık yaşadığını belirtti.

Rusya'nın, bağımsız bir ülkeyi işgal ettiğini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Biz DEVA Partisi olarak Rusya'nın uluslararası hukuku çiğneyen bu girişimine en baştan itibaren çok net bir tavır aldık. Bu tavrımızı bir kez de yanı başında yıllardır süren savaşın etkisini en çok hisseden şehrimiz Hatay'dan tekrarlamak istiyorum. Ukrayna'nın işgali sebepsiz bir saldırıdır, hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Rusya'nın bu saldırganlığı hiçbir koşulda kabul edilemez. Rusya'nın bu hukuk ve sınır tanımaz saldırısının karşısındayız."

Babacan, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modelini hayata geçireceklerini, ülkeye bolluk dönemi yaşatacaklarını ifade etti.

İlk açıkladıkları eylem planının tarımla ilgili olduğunu aktaran Babacan, bu kapsamda çiftçiye vermeyi planladıkları destekleri anlattı.

Babacan, kentte esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

