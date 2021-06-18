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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da partisinin ilçe kongresine katıldı:

18.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da partisinin ilçe kongresine katıldı:

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, millete kulak vereceklerini ve toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacaklarını söyledi.

Babacan, partisinin Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Isparta Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin devasının genç kadrolar ve DEVA hareketi olduğunu belirtti.

Memleketin problemlerine çözüm bulacaklarını kaydeden Babacan, ilçe teşkilatında görev alacaklara başarı diledi.

Babacan, dün, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 6'ncı yılı olduğunu anımsatarak, Demirel'in İslamköy'den başlayan hayat yolculuğunu, siyasi tarihe 40 yıllık iz bırakarak tamamladığına işaret etti.

Demirel'in bilimin ve teknolojinin yanında yer alarak içinde yetiştiği Anadolu halkının gönlünde taht kuran değerli bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Babacan, "Merhum Demirel'i doğup büyüdüğü bu topraklarda, siz değerli hemşehrilerinin huzurunda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. " dedi.

Türkiye'nin hak ettiği hukuku, adil, şeffaf ve demokratik yönetim düzenini kuracaklarını ifade eden Babacan, DEVA hareketinin büyük bir değişime önderlik yapacağını savundu.

Babacan, şöyle konuştu:

"Bizler il il, ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, çiftçilerle, öğretmenlerle, işçilerle ve esnafla, eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli, çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız."

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