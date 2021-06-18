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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da semt pazarını gezdi

18.06.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da semt pazarını gezdi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Isparta'da semt pazarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Babacan, partisinin Merkez İlçe Kongresi'nin ardından kentte cuma pazarını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarda bir vatandaş, Babacan'a AK Parti'den niye ayrıldığını sorarak, "Terörle işbirliği yaptığınız müddetçe işin zor. Terörle işbirliği yapıyorsunuz daha nasıl yapacaksınız. Bizim çoluğumuzu çocuğumuzu öldürenlerle iş birliği yapıyorsunuz. Daha nasıl yapacaksınız onların içindesiniz. Onların içine girdiğin zaman sen de onlardan olursun. Ben böyle konuşuyorum bunu sen değerlendireceksin doğru mu yanlış mı?" diye konuştu.

Babacan da vatandaşa, "Konuşmak ayrı iş birliği ayrı bir şey, biz siyasette herkesle konuşuruz. İş birliği yok, biz ne yapıyoruz? Herkesle konuşuyoruz." dedi.

Daha sonra pazarcılarla da konuşan Babacan, Atatürk Parkı'nda oturan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Babacan, şehir turunun ardından Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Anıt mezarını ve müzesini ziyaret etti.

Müze defterine düşüncelerini yazan Babacan, partililerle Gönen ilçesine giderek İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Buradan Keçiborlu ilçesine geçen Babacan, teşkilat mensuplarıyla tanıştıktan sonra kentten ayrıldı.

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