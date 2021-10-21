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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de incelemelerde bulundu

21.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyaset yapanların bazılarının toplumdaki fay hatlarını kullandığını, ötekileştirdiğini ve bunun üzerinden siyaset yaptığını, bazılarının ise gerçekleştiremeyecekleri vaatler verip günü kurtaracak siyaset yaptığını belirterek toplumun bu tür siyasi anlayışları hak etmediğini söyledi.

Babacan, İzmir programı kapsamında İzmir Depremzede Dayanışma Derneğini ziyaret ederek depremzedelerin talep ve sorunlarını dinledi.

Ardından Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen partisinin Bayraklı İlçe Kongresine katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Kuruldukları günden bu yana her şehri ziyaret ederek sorunları tespit etmeye çalıştıklarını dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyoruz. Sadece politikalarımızı anlatmıyoruz, bol bol dinliyoruz. Bu ziyaretlerden sonra dönüyoruz masalarımıza harıl harıl çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her derde, talebe en gerçekçi çözümleri bulmaya çalışıyoruz. İktidarımızın ilk 90 günü ve 360 gününde uygulayacağımız politikalarımızı açıklıyoruz.

Siyaset yapanların bazıları toplumdaki fay hatlarını kullanıyor, ötekileştiriyor ve bunun üzerinden siyaset yapıyor. Bazıları ise gerçekleştiremeyecekleri vaatler verip günü kurtaracak bir siyaset yapıyor. Bu toplum bu tür siyaseti hak etmiyor. Vatandaşlarımız bu anlayışı topyekûn reddediyor. Her gün fakirleşen halkımız boş vaatler değil, gerçek, dürüst ve ortak aklı temel alan bir siyaseti tercih ediyor. DEVA tam da bu talebi karşılamak için yola çıkmış bir parti."

Ali Babacan, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunların çözümü için ehil insanların yönetimine ihtiyaç olduğunu ifade ederek "Bu ülkenin potansiyeli buna müsait, yeter ki yetki doğru ellerde olsun. 2002, 2008 ve 2009 krizlerini biz çözdük, bu krizi de inşallah biz çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongrede Sami Sapan, DEVA Partisi Bayraklı İlçe Başkanlığına seçildi.

Babacan, daha sonra partisinin Menderes İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi, esnaf ziyaretinde bulundu.

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