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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı

10.09.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akçakoca Kongresi'ne katıldı, 2 ilçe parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, Akçakoca ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, 9 ay önce Düzce Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini, bugün ise Akçakoca'da kongre yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ettiklerini belirten Babacan, "Ülkemizin her bir köşesinde teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Her kesimden vatandaşımız bizlere gelip derdini anlatıyor. Memleketimizi anlamaya çalışıyoruz ve her yaştan insanımızı dinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Parti olarak teşkilatlanmaya önem verdiklerine değinen Babacan, "Bugün itibarıyla 81 ilimizde yapılanmalarımızı yapmış durumdayız. Türkiye'de bulunan 973 ilçenin 650'sinde ilçe teşkilatlarımızı açmış durumdayız. Yıl sonuna kadar yapılanmamızı tamamlayıp Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımıza buluşmaya devam edeceğiz. Partimizi vatandaşlarımıza tanıtacağız." diye konuştu.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Akçakoca İlçe Başkanı Gönül İşgören oldu.

Babacan, ayrıca kentte gün boyu düzenlediği programda Akçakoca ve Cumayeri parti hizmet binalarının açılışlarını gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretleri yapan Babacan, yerel basın mensuplarıyla da sohbet toplantısı düzenledi.

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