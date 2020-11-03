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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Balıkesir İl Kongresine katıldı:

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.11.2020 21:08 | Son Güncelleme

"DEVA partisi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşırken yeniden birleşmek, özgürleşmek, yarınları inşa etmek için yola çıktık"

BALIKESİR (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyetin 100. yılı yaklaşırken yeniden birleşmek, özgürleşmek ve yarınları inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Programları kapsamında Balıkesir'e gelen Babacan, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Daha sonra Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde, partisinin 1. Olağan İl Kongresine geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Babacan, iktidara gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "DEVA partisi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşırken yeniden birleşmek, özgürleşmek, yarınları inşa etmek için yola çıktık." dedi.

Partilerinin farklı
kesimler, dünya görüşleri ve kimliklerden 90 kişi tarafından
kurulduğunu anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Demokratik bir hukuk devletine yaraşır biçimde, özgür ve müreffeh Türkiye için çalışacağız.
Vatandaşlarımızın doğuştan gelen, analarından emdikleri ak süt kadar helal
olan tüm haklarını derhal, pazarlıksız, talebe bağlı olmadan tanıyacağız.
Biz, etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak, bunları
zenginlik bilerek, toplumdaki tüm farklılıkları kapsayacak ve kuşatacak bir
vatandaşlık anlayışını savunuyoruz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir
vatandaşı hissetmesini sağlayacağız."

Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir tekrar seçildi.

Programın ardından Bigadiç'e geçen Babacan, burada esnaf ziyaretinde bulundu. Babacan, İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.

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