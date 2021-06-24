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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Narlıdere ilçe kongresine katıldı

24.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Narlıdere ilçe kongresine katıldı

İZMİR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Narlıdere 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Ali Babacan, burada yaptığı konuşmada, yanlış politikalar nedeniyle ülkede aynı anda faiz, döviz ve enflasyonun yükseldiğini savundu.

Ülkenin kötü yönetildiğini ileri süren Babacan, "Bizler tüm bu sorunların çözümlerini çok iyi biliyoruz ve gönül rahatlığıyla diyoruz ki emaneti teslim almaya, bu kabusa bir nokta koymaya, ekonomimizi yeniden ayağa kaldırmaya ve ülkemizi sapasağlam temellere oturtmaya geliyoruz." dedi.

Ülke ekonomisinin güçlendirilmesinin en önemli püf noktalarından birinin, gençler ve çocukların bilgi ve birikimle donatılması olduğuna dikkati çeken Babacan, ekonomi için sağlam bir temel atmak için "önce eğitim" denilmesi gerektiğini dile getirdi.

Zorunlu eğitimi 3 yaşında başlatacaklarını anlatan Babacan, "O yaşı kaçırdığınız zaman çocukların o yaştaki öğrenme, kişiliklerini oluşturma çağını kaçırmış oluyoruz. Biz bunu parti programımıza yazdık. Çocuklarımızın ana sınıfından itibaren ikinci bir dili mutlaka öğrenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, kongrenin ardından geçmişte cemevi olarak kullanılan ancak daha sonra Narlıdere Belediyesi Kültürevi olarak hizmet veren tarihi binada incelemelerde bulundu.

Programın ardından Balçova ilçesine geçen Babacan, burada partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı, daha sonra esnafı ziyaret etti.

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