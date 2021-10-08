YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresine katıldı:

08.10.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye’yi, gençlerin hayatlarını kurmak istedikleri özgür, zengin ve adil bir ülke yapacağız. Ülkemizi bu karanlık tünelden hızlıca çıkartacağız. İşte bu yolculuğumuzun önemli adımlarından birisini bugün Osmangazi’de atıyoruz" - "Bizim önerdiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem, ülkemizin tek bir kişinin keyfine göre yönetilmesine son vermek demektir. Temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Osmangazi ilçe kongresinde, "Türkiye’yi, gençlerin hayatlarını kurmak istedikleri özgür, zengin ve adil bir ülke yapacağız. Ülkemizi bu karanlık tünelden hızlıca çıkartacağız. İşte bu yolculuğumuzun önemli adımlarından birisini bugün Osmangazi’de atıyoruz." dedi.

Babacan, Bursa'daki programına Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret ederek başladı. Ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan, Nilüfer'deki Fatih Sultan Mehmet Camisinde cuma namazı kılarak, iş insanı Mehmet Göçmen'in annesi Yıldız Göçmen'in cenaze merasimine katıldı.

Babacan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde katıldığı partisinin 1. Olağan Osmangazi İlçe Kongresinde, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendilerini "hakikat mücadelesi neferleri" olarak tanımlayan Babacan, iktidarın kendisini "uydurulmuş gerçeklik" dünyasına hapsettiğini öne sürdü.

Bir yıl içinde 60 kadar şehir gezdiğini belirten Babacan, halkın zor durumda olduğunu, gençlerin iş aradığını belirterek, "Genç nüfus için tutulan bir istatistik vardır. Bu istatistik, ‘ne eğitimde, ne de işte’ olanlarla ilgilidir. Bu yılın ikinci çeyreğine göre ne eğitimde, ne çalışma hayatında olan kaç genç var, biliyor musunuz? 2 milyon 805 bin. Bu TÜİK’in rakamı. Tabii inanıyorsak. Ne eğitimde, ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 12,8. Türkiye’de ise bu rakam yüzde 28,8." ifadelerini kullandı.

Babacan, gençlerin karamsar olmamaları gerektiğini belirterek, iktidar olmaları halinde, istihdam imkanlarını yeniden, her alanda yükselteceklerini ve eğitimin her kademesini kaliteyle taçlandıracaklarını söyledi.

Gençlerin yüzünün güleceği bir ülkenin parolasının hukuk ve özgürlük oluğuna vurgu yapan Babacan, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukukun üstünlüğüne dayanan yepyeni bir sistem kuracaklarını anlattı.

"Türkiye’nin şu aşamada bir yönetim sistemi değişikliğine ve topyekun bir yönetim zihniyeti değişikliğine ihtiyacı var" diyen Babacan, muhalefetteki 6 siyasi parti ile “güçlendirilmiş parlamenter sistem” üzerine çalıştıklarını ve iktidar olduklarında anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yaparak bu sisteme geçeceklerini söyledi.

"Peki arkadaşlar, güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demektir?" diye soran Babacan, şöyle devam etti:

"Bizim önerdiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem, ülkemizin tek bir kişinin keyfine göre yönetilmesine son vermek demektir. Temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir. Medyadaki tekelleşmenin sona ermesi demektir. Yürütmenin, yasama ve yargı üzerindeki vesayetine nokta koymak demektir. Kuvvetler ayrılığı demektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü yargı demektir. Anayasa Mahkemesinin etkinliğinin artması demektir."

Babacan, bu ülkede hiç kimsenin bir daha asla, yalnız yürümeyeceğini belirterek, "Türkiye’yi, gençlerin hayatlarını kurmak istedikleri özgür, zengin ve adil bir ülke yapacağız. Ülkemizi bu karanlık tünelden hızlıca çıkartacağız. İşte bu yolculuğumuzun önemli adımlarından birisini bugün Osmangazi’de atıyoruz. Bursa’ya, Osmangazi’ye ve tüm Türkiye’ye deva olmak için biz hazırız." diye konuştu.

DEVA Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığına seçilen Yasin Gök, Babacan'a hediye takdim etti.

Babacan, kongreden sonra Bursa yerel basınıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldıiPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldı
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonuBursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan

Bursa Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:56
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Anka Eczanesi
Nilufer
Anka Eczanesi
Nilufer
Anka Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.