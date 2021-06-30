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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:

30.06.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim için şu anda önemli olan, vatandaşlarımızın partimizi münferiden DEVA Partisi olarak tanıması, anlaması. Çalışmalarımız hep o yönde. Başka partilerle ara ara konuşuyoruz ama hiçbir birlikteliğimiz yok"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Akyazı ilçesindeki temasları kapsamında Akyazı Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Babacan, Başkan Ali Şener Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Balballı köyüne giden Babacan, Sakarya Abhaz Derneği Kültür Evi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Sapanca ilçesine geçerek esnaf ziyaretini sürdüren Babacan'a, sağ partilerle ittifak yapıp yapmayacakları soruldu. Babacan şu yanıtı verdi:

"Biz yeni bir siyasi partiyiz, kurulalı 15 ay oldu. Biz şu anda kendi işimizle meşgulüz, kendimizi anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Başka hiçbir partiyle birlikteliğimiz yok. Bizim için şu anda önemli olan, vatandaşlarımızın partimizi münferiden DEVA Partisi olarak tanıması, anlaması. Çalışmalarımız hep o yönde. Başka partilerle ara ara konuşuyoruz ama hiçbir birlikteliğimiz yok. Biz kendi yolumuza yürüyoruz şu anda."

Babacan daha sonra ilçedeki bir restoranda partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

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