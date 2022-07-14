DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın oğlu Kerem Babacan evlendi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan ile Gülçin Ece Özkahya törenle dünyaevine girdi.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden sınıf arkadaşı olan Babacan ve Özkahya çiftinin evlilik törenine, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.



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