SON DAKİKA | Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı? Bakan Özer canlı yayında "Muaf olacaklar" diyerek açıkladı: 12. sınıf öğrencileri...

Son dakika haberi: YKS tarihi yaklaşırken özellikle lise son öğrencileri için devamsızlık muafiyeti olup olmayacağı hem öğrenciler hem veliler tarafından merak edilirken Bakan Özer bu yıl uygulanacak muafiyeti duyurdu.

DEVAMSIZLIKTAN KALMA OLACAK MI? "ONLAR MUAF OLACAK"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Özer, "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. Bu dönem özellikle depremden sonra travmalı bir süreç yaşandığı için erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacak. Rahat rahat üniversite sınavına hazırlanabilirler" açıklamasını yaptı.

